Офис генерального прокурора открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в офисе генпрокурора.

К материалам дела приобщат предоставленную народным депутатом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса экс-президента Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри. В одном из разговоров "Байден" предлагает "Порошенко" 1 млрд долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

В партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Петр Порошенко, заявили, что обнародованные аудиозаписи "сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".

У Порошенко добавили, что одной из задач нардепа Деркача "является лоббирование интересов олигарха Коломойского".

Напомним, что бывшая первая леди США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена.