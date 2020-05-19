Телефонні розмови президентів: Україну сколихнув новий "касетний" скандал [ Редактировать ]
Україно-американський "касетний" скандал.
Сьогодні позафракційний депутат Андрій Деркач опублікував начебто записи телефонних розмов тоді ще президента Петра Порошенка з віце-президентом США Джо Байденом та держсекретарем часів Обами Джоном Керрі.
Розмови датовані кінцем 2015 - початком 2016 року. Судячи з розшифровок, американські посадовці нібито брали участь в кадрових призначеннях в Україні - зокрема, генерального прокурора, та навіть курували комунально-тарифні питання.
На записах йдеться про те, що в Україні буцімто підняли розцінки вдвічі, хоча МВФ наполягав на зростанні у 75 відсотків.
У партії "Слуга народу" заявили, що звертатимуться із запитами до правоохоронних органів та чекають негайної реакції від силовиків.
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