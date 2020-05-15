Бывший президент Украины Петр Порошенко поддержал продление запрета российских сайтов и социальных сетей в Украине еще на три года. Пост со сдержанной похвалой президента Зеленского Порошенко опубликовал в своем Facebook. Правда, приправил его немалой толикой критики действующего главы государства.

"Указ Президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным. Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис Президента и почему медлил - вопрос открытый", - написал Порошенко.

Пятый президент Украины сообщил, что запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказала свою эффективность. По данным Интернет-ассоциации Украины, доля украинских пользователей, которые ежедневно посещают "ВКонтакте", упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей "Одноклассники" снизилась с 35% до 10%.

"Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей "русского мира" и промывание мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб", - написал Порошенко.

Напомним, что доступ к российским сайтам и социальным сетям "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru был запрещен Петром Порошенко в 2016 году сроком на три года. Данный вопрос вызывал бурное общественное обсуждение. Противники данного решения считают, что оно бесполезно, поскольку ограничивают право людей получать информацию из различных источников. Кроме того, благодаря VPN-приложениям граждан Украины могут обходить запрет.