Во вторник, 28 апреля, Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом она заявила во время онлайн-конференции с Байденом.

По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она "имела честь" работать с ним не один год.

"Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас. Я очень рада быть частью вашей кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - заявила Клинтон.

Она отметила, что была не только коллегой Байдена, но и его другом.

"И я могу сказать вам, что хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас, но я не смогу дождаться этого, если все мы не сделаем свое дело", - добавила Клинтон.

Ранее мы писали, что в США не собираются переносить выборы.