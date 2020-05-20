Сергій Каплін вимагає довести зарплати українців до стандартів ООН [ Редактировать ]
Переглянути прожитковий мінімум, зарплати та пенсії вимагають у Конфедерації профспілок України. Посилаються на прогнози ЮНІСЕФ, за якими, за межею бідності в Україні скоро можуть опинитися 5 мільйонів людей. У профспілках вимагають, довести зарплати до стандартів ООН, тобто мінімум до 300 доларів на місяць.
Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:
Конфедерація профспілок вимагає з цього розпочати реформи. Поки ми не порахували, скільки треба людині для того, щоб вона жила, а не виживала і відчувала себе людиною, а не істотою, ми не маємо права братися за будь-які інші реформи. Дайте людині все те, що треба, щоб вона жила, а не існувала, щоб відчувала себе людиною, а не істотою, а потім вже витрачайте на силовиків, витрачайте на армію, на органи державного управління.
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