Переглянути прожитковий мінімум, зарплати та пенсії вимагають у Конфедерації профспілок України. Посилаються на прогнози ЮНІСЕФ, за якими, за межею бідності в Україні скоро можуть опинитися 5 мільйонів людей. У профспілках вимагають, довести зарплати до стандартів ООН, тобто мінімум до 300 доларів на місяць.

Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:

Конфедерація профспілок вимагає з цього розпочати реформи. Поки ми не порахували, скільки треба людині для того, щоб вона жила, а не виживала і відчувала себе людиною, а не істотою, ми не маємо права братися за будь-які інші реформи. Дайте людині все те, що треба, щоб вона жила, а не існувала, щоб відчувала себе людиною, а не істотою, а потім вже витрачайте на силовиків, витрачайте на армію, на органи державного управління.