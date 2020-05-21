Кому нельзя пить кефир на ночь [ Редактировать ]
Полезный, богатый кальцием кефир не всем людям можно пить на ночь. Медики рассказали, что в первую очередь отказаться от этой привычки следует тем, у кого нарушена функция ЖКТ, передает newsyou.info.
Даже у здоровых людей кефир может вызвать процессы брожения в организме, что приведет к метеоризму и нарушению в работе системы пищеварения.
Также врачи советуют воздержаться от стакана кефира на ночь страдающим от головной боли и мигрени. Этот кисломолочный продукт содержит большое количество белка, на расщепление которого уходит время и силы.
В итоге за ночь организм не успевает отдохнуть. После такого сна человек может испытывать чувство усталости и раздражения.
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