Капуста брокколи хоть и не является излюбленным продуктом множества, однако о ее пользе можно говорить очень долго. Эксперты рассказали о четырех самых полезных свойствах, которые может подарить этот овощ организму, передает newsyou.info.

Известно, что брокколи является настоящим кладезем иммуностимулирующих антиоксидантов. А поскольку она является крестоцветным овощем, то она богата питательными веществами, витаминами и минералами, играющими немаловажную роль в жизненно важных функциях организма.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, включая витамин С и бета-каротин, брокколи способна укрепить иммунную систему. В частности, витамин С обладает необходимыми свойствами для поднятия иммунитета, улучшения метаболизма и развития костей. В тоже время, с помощью бета-каротина брокколи улучшает здоровье зрительного нерва и предотвращает повреждение клеток. Брокколи также содержит иммуностимулирующие минералы, вроде цинка, фосфора, калия, марганца и меди.

Содержащиеся в брокколи флавоноиды могут оказать противовоспалительное и антиоксидантное действие против сахарного диабета 2 типа. В капусте содержится сульфорафан, растительное соединение, с помощью которого ингибируется выработка глюкозы.

В соцветиях брокколи можно обнаружить большое количество клетчатки, с помощью которой происходит стимуляция пищеварения и регулярное испражнение кишечника. Потребление клетчатки в достаточном количестве может предотвратить проблемы с пищеварением, к чему относятся боли в животе, вздутие, расстройство, запоры и диарея.

Брокколи богата растительными соединениями, с помощью которых происходит сильное противовоспалительное действие, снимая боль в суставах, которая была вызвана нарушениями, связанными с костями, вроде остеоартрита и артроза.

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