Власти Объединенного Королевства заявили, что в стране зафиксированы более 40 тысяч случаев летальных исходов от коронавируса.

Об этом сообщает The Times.

По и словам, на 1 мая в Уэльсе погибли 35 044 человека, а также случаи из Шотландии и Северной Ирландии, что и доводит цифру до 40 033 смертельных случаев.

Известно, что количество погибших может быть намного выше вплоть до 60 тысяч летальных исходов, связанных с COVID-19.

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