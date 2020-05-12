В Великобритании коронавирус "уничтожил" городок [ Редактировать ]
Власти Объединенного Королевства заявили, что в стране зафиксированы более 40 тысяч случаев летальных исходов от коронавируса.
Об этом сообщает The Times.
По и словам, на 1 мая в Уэльсе погибли 35 044 человека, а также случаи из Шотландии и Северной Ирландии, что и доводит цифру до 40 033 смертельных случаев.
Известно, что количество погибших может быть намного выше вплоть до 60 тысяч летальных исходов, связанных с COVID-19.
Читайте также, в Британии проходят массовые тесты препарата, который, по предварительным данным, может "убить" коронавирус.
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