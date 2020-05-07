В столице Эстонии проезжающий полицейский патруль зафиксировал заячьи бои.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Таллина.

По информации, животные начали драку прямо посреди проезжей части и не обращали внимание на проезжающие автомобили.

"Хотя каждый вызов отличается от других, некоторые сразу становятся экстра. Однажды поздно вечером наш патруль заметил драку на улице. Благодаря вмешательству обе стороны успокоились, никто не пострадал и они решили помириться. Посчитали, что они все еще могут быть друзьями", - отмечается в сообщении.

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