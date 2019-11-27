На журналиста в прямом эфире напала свинья [ Редактировать ]
На греческом канале ANT1 в эфире программы "Доброе утро, Греция" произошел необычный случай. Мужчине пришлось убегать от напавшей на него крупной свиньи.
Так, ведущие шоу пытались начать прямое включение с городка Кинета в Аттике, где масштабные наводнения привели к большому ущербу, но репортер Лазос Мантикос не появился в эфире.
Через несколько секунд он все же ворвался в эфир - журналист убегал от большой свиньи, которая, видимо сбежала с соседней фермы и атаковала его просто во время включения.
Лазос Мантикос сделал попытку стоять на месте и рассказать о затоплении Кинеты, и он сделал несколько мужественных попыток начать эфир, но в конце концов это оказалось невозможным. Свинья постоянно преследовала несчастного репортера, и даже кусала его.
"Георге, ты меня слышишь? У нас здесь есть проблема: свинья, которая преследует нас", - сказал Мантикос ведущему шоу Георге Пападакису.
Ведущие популярного шоу какое-то время пытались оставаться серьезными, поскольку говорили о большом вреде, нанесенном непогодой. Но под конец не удержались, и дружно смеялись, глядя на мучения коллеги.
Прямое включение с Кинеты наконец прекратилось, поскольку было очевидно, что несчастный журналист просто не мог больше говорить.
Ранее мы писали о том, что в прямом эфире мужчина стал овощем и огорчил ведущего.
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