ЗНО-2020 відбудеться. У Міністерстві освіти і науки України затвердили терміни. Основна сесія розпочнеться 25 червня і триватиме до 17 липня.

Результати оголосять не пізніше 29 липня. Відповідний графік іспитів оприлюднили на сайті Міносвіти та Українського центру оцінювання якості освіти. До екзаменів цьогоріч планують підготувати понад 5 тисяч центрів тестування.