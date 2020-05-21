ЗНО-2020: у Міністерстві освіти і науки затвердили терміни [ Редактировать ]
ЗНО-2020 відбудеться. У Міністерстві освіти і науки України затвердили терміни. Основна сесія розпочнеться 25 червня і триватиме до 17 липня.
Результати оголосять не пізніше 29 липня. Відповідний графік іспитів оприлюднили на сайті Міносвіти та Українського центру оцінювання якості освіти. До екзаменів цьогоріч планують підготувати понад 5 тисяч центрів тестування.
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