Трамп скликає "Велику сімку". Президент США несподівано зажадав, щоб світові лідери все ж прилетіли до Америки на саміт, а не спілкувалися дистанційно. Як відреагували в Європі? І взагалі навіщо це Трампові? Мотиви першої особи США з'ясовував Дмитро Анопченко.

На карантині сумно не тільки нам з вами, але й президентам. Тож Трамп і вирішив - чому б світовим лідерам не зустрітися особисто, якщо вже карантинні обмеження все одно почали знімати?

Зараз, коли наша країна "повертається до своєї величі", я розглядаю можливість перепризначити зустріч G7 на ту ж чи іншу дату у Вашингтоні, в легендарному Кемп-Девіді. Інші учасники теж на етапі відновлення. І це було б чудовим знаком для всіх - нормалізація.

Попередив про це вже за звичкою в твіттері, написавши - мовляв, така зустріч для всіх стала би ознакою нормалізації у світі після карантину.

За розкладом, велику сімку цього року мали приймати штати. З 10 по 12 червня. Зустріч планували, але згодом відмінили, офіційно заявивши - через епідемію це небезпечно, отже розмовляти світові лідери будуть по відео-зв'язку. Підготовку ще у березні повністю згорнули і тому нинішні слова президента навіть для його оточення стали несподіванкою.

Так само з твіттера про них дізналися і европейські політики. За винятком француза Макрона, якому Трамп симпатизує, тому і подзвонив, обговоривши, зокрема, і цю ідею. Німкеня Ангела Меркель обережно увернулась від відповіді чи вона готова летіти до штатів, сказала - хотіла б почекати перед тим, як визначитися. Але Трамп повний рішучості всіх їх побачити особисто.

У білому домі вже пояснили пресі - в планах червень, конкретні числа можуть змінити, а стосовно того, що повітряний простір і досі закритий, так це - кажуть - не проблема, заборону на польоти якраз скасують.

Кейлі Макінені, прессекретар Білого дому:

Ми вважаємо, що абсолютно прийнятним є ідея проведення саміту саме тут, але тільки коли відкриються штати та світ. Це зміцнить наш оптимізм, якщо лідери зберуться разом і працюватимуть у звичному режимі, як і раніше.

Є вже і місце. Державна резиденція у Кемп-Девіді в ста кілометрах від Вашингтона. Трамп спочатку хотів організувати зустріч на своєму гольф-курорті біля Маямі, але конгресмени так завзято критикували, що президент на саміті ще і заробить, що від цієї ідеї відмовились.

І всі тепер гадають, чому Трамп так різко передумав, адже до самміту всього три тижні лишилося.

Відповідей кілька. Через коронавірус шансів переобратися стає менше і за цих умов допомогло б показати себе виборцям ще і політичним гравцем світового рівня, із яким сильні світу цього рахуються. І бути господарем "Великої сімки" - найкращий спосіб для цього. Ну а ще і про це в кулуарах Білого дому кажуть неофіційно - Трамп просто нудьгує. Карантин і його "дістав", президентові просто по-людськи не вистачає важливих подій, де він був би в центрі уваги. Тому без консультацій із Держдепом чи радниками і з'явився несподіваний твіт, яким колег-політиків запросили побачитися особисто.