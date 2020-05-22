Метро в Україні готують до відкриття. В столиці підземка має запрацювати з понеділка. Однак хто контролюватиме кількість пасажирів? І чи достатньою буде дезінфекція. У Київському метрополітені кажуть: над цим міркують і вивчають іноземний досвід.

Карантин послаблюють, а на шляхах рух дедалі щільніший. І час на дорогу до пункту призначення збільшується.

Людмила, жителька Києва:

Минулий тиждень я їхала на столичне шосе година 40, тобто до двох годин. Транспорту немає, метро зачинене, всі їдуть або на таксі, або на машинах.

Та вже від суботи порожню смугу громадського транспорту мають заполонити тролейбуси та маршрутки. Добро на їхнє повернення вже дала столична влада. Та чи врятує столицю лише наземний транспорт? Навряд чи. Бо без підземки в мегаполісах не обійтися.

Україна - єдина держава, де метро зупинили в усіх містах від початку карантину, незалежно від рівня захворюваності. Два місяці "під замком" і ось довгоочікувана звістка: з 25 травня двері підземки відчиняться для пасажирів. Але щоб туди потрапити, треба знати нові правила: замість жетонів - лише безконтактний розрахунок - банківською карткою, або карткою киянина чи електронним проїзним. Ну і, звісно, мають бути маска та рукавички, адже дотиків до поверхонь не уникнути.

Підготовка до відкриття в розпалі. Але журналістів у підземку поки що не пускають. Лише столичних керманичів.

Отже, яким ми побачимо післякарантинне метро: регулярна дезінфекція всього і розмітка для дистанції пасажирів.

Планується запускати не більше ніж 100 людей в один вагон - для цього мають сформувати фільтр. Щоправда, як це буде - поки що невідомо. Чиновники вивчають світовий досвід.