США не планируют выходить из договора СНВ-3 [ Редактировать ]
США не будут выходить из Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в интервью Fox News заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Я так не думаю, - ответил О'Брайен на вопрос о планах по выходу из СНВ-3. - Мы будем вести переговоры о контроле над ядерным оружием. Мы считаем, что это важно… Россияне хотят полноценного контроля над вооружениями, мы хотим полноценного контроля над вооружениями. Так что я осторожно оптимистичен по поводу того, что мы начнем продвигаться вперед по Договору СНВ-3".
Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом рассматривает возможность продления СНВ-3 не на пять лет, как предусмотрено, а на меньший срок.
Договор СНВ был подписан в Праге 8 апреля 2010 года сроком на 10 лет с возможностью пролонгации по решению сторон на срок не более 5 лет. Документ отражает намерения сторон сократить стратегические наступательные вооружения: по развернутым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР), баллистическим ракетам подводных лодок (БРПЛ) и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) - 700 единиц; по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц; по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.
Напомним, 21 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу. Американская сторона объяснила это нарушениями условий соглашения со стороны России.
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