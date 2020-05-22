Испанский профессиональный футбольный клуб "Барселона" дала добро на продажу своего игрока за 30 млн евро.

Об этом сообщают "Футбольные трансферы".

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"Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити больше не нужен каталонскому клубу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 26-летний француз в свое время хорошо влился в состав "блаугранас", но в этом сезоне потерял свое место в основе.

Именно поэтому "Барселона" готова продать Умтити любому, кто заплатит за него хотя бы 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Челси" и "Барселона" могут обменяться футболистами.