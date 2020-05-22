Директор НАБУ Артем Сытник задекларировал земельный участок, который на самом деле продал в оккупированном Крыму россиянам за рубли и уплатил налоги и сборы в бюджет России. За предоставление недостоверных данных в декларации ему грозит до 2-х лет заключения. Об этом сообщает "Обозреватель".

18 апреля 2020 Директор Национального антикоррупционного бюро Сытник подал ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2019 год. В декларации указан земельный участок площадью 416 квадратных метра в городе Севастополе, Украина, стоимостью 94 300 гривен, оформленный на его жену, Сытник Анну Николаевну. Однако документы, опубликованные СМИ еще в феврале этого года, свидетельствуют о факте продажи участка Сытниками в оккупированном Крыму еще в 2017 году. Выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы подтверждают факт сделки, зарегистрированной оккупационными властями.

Речь идет об участке Б-65 (кадастровый номер 8536900000: 07: 001: 0226) в садовом обществе "Мираж" в Нахимовском районе Севастополя, который жена Сытника оформила на себя по российскому законодательству (новый, российский кадастровый номер - 91: 04: 007001 : 139), и продала за 900 000 российских рублей. В 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, дала доверенность на право отчуждения имущества гражданке России Небывайловой.

В тот же день Артем Сытник дал своей жене согласие на отчуждение указанного участка, что также подтверждается документально. 1 августа 2017 регистрационными органами оккупационной власти России в г.Севастополь незаконно зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок площадью 0,0416 га в Севастополе. В тот же день Сытники через посредника продали участок за 900 000 российских рублей (продавец - Сытник А.Н.), из которых 6600 российских рублей заплатили в российский бюджет в виде пошлины. Фактически же участок был продан еще дороже - за 2 млн российских рублей, что следует из размещенных объявлений о продаже. Ни в декларации жены Сытника, ни в декларации самого Артема Сытника к операции по отчуждению недвижимости и получении средств от ее продажи не отражены.

Поскольку стоимость указанного земельного участка составляет от 251 до 558 прожиточных минимумов, это квалифицируется по ст. 366-1 УК Украины - представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, наказывается штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вчера в эфире телеканала "112" Владимир Спивак заявил, что подал в ГБР заявление о совершении уголовного преступления Сытником по факту недостоверного декларирования. Ранее главный свидетель по делу о коррупции директора НАБУ Николай Надейко рассказывал в интервью, как встречал по просьбе Сытника людей с деньгами из оккупированного Крыма. Эти люди привезли деньги за проданный участок, ночевали в Сытника, и он же отвозил этих посредников в аэропорт.

Напомним, что 20 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины указа президента Украины "О назначении А.Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины". В представлении отмечается, что указ не соответствует требованиям нескольких статей Конституции Украины.