Пробное ВНО: названы даты [ Редактировать ]
Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в Украине в 2020 году пройдет 15 и 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки.
"Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня 2020 года, по другим предметам - 17 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня, а для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные раньше.
Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:
- оригинала документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта),
- приглашения-пропуска,
- средств индивидуальной защиты - маски или респиратора, в том числе изготовленных самостоятельно.
Также рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, по желанию - прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.
Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервиса "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки:
- 15-17 июня - по украинскому языку и литературе,
- 17-19 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.
В ведомстве отмечают, что для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам - до 23 июня.
Ранее сообщалось, что в МОН предложили два сценария проведения тестирования.
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