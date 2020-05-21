Завораживающее явление: телескоп зафиксировал "роды" Вселенной (видео) [ Редактировать ]
Астрономы из Европейской Южной Обсерватории с помощью мощного телескопа сняли рождение новой планеты.
Об этом сообщает Astronomy & Astrophysics
По информации, газовое облако сверхновой планеты образовалось на расстоянии 520 световых лет от Земли, и его спиральная структура может сулить рождение небесного тела.
Отмечается, что до этого ученые не могли зафиксировать столь необычное зрелище из-за недостаточного развития технологий.
Ранее мы писали о том, что ученые нашли планету, существование которой считалось невозможным. Небесное тело находиться на расстоянии 5 тысяч лет от Земли.
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