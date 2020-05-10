Сотрудники NASA запечатлели на поверхности Марса странную деталь - отверстие, по форме напоминающее идеальный круг. Оно было обнаружено на склоне вулкана "Гора Павлина", пишет rusjev.net.

Эксперты не знают, почему форма дыры настолько идеальная, и есть ли у нее связь с другой глубокой пещерой.

"Анализ и независимое мнение экспертов показывает, что дыра в своем диаметре составляет примерно 35 м, по глубине - 20 м. Получить эти данные вышло после анализа формы тени, расположенной на дне. Эту необычную деталь обнаружили еще в 2011 году благодаря зонду Mars Reconnaissance Orbiter, но получить больше точностей не получается и сегодня", - говорится в сообщении.

Эксперты предполагают, что таки углубления весьма ценны для изучения, ведь они достаточно хорошо защищены от не особо подходящих для земной жизни условий. Следовательно, существует некоторая вероятность, что они обитаемы.

Многие эксперты делают вывод, что вероятность нахождения разумной жизни на Марсе весьма низкая. Но, при этом не следует забывать, что ранее на Марсе был океан, и атмосфера была весьма плотной, в земных недрах находилась геологическая активность.

Ранее в NASA показали, как управляют марсоходом из дома.

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