Дональд Трамп не хоче закривати кордони США через новий спалах коронавірусу [ Редактировать ]
У разі другої хвилі коронавірусу Сполучені Штати не закриватимуть своїх кордонів. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він порівняв спалахи COVID-19 із пожежами і зазначив: країна зможе приборкати нову хвилю вірусу. За словами Трампа, нові спалахи можливі влітку.
Утім, американські дослідники припускають, що коронавірус може поширюватися і восени, і взимку. Але протидіяти йому, найімовірніше, буде складніше - через початок сезону грипу.
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