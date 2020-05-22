Коронавірус може поширюватися і восени, і взимку

У разі другої хвилі коронавірусу Сполучені Штати не закриватимуть своїх кордонів. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він порівняв спалахи COVID-19 із пожежами і зазначив: країна зможе приборкати нову хвилю вірусу. За словами Трампа, нові спалахи можливі влітку.

Утім, американські дослідники припускають, що коронавірус може поширюватися і восени, і взимку. Але протидіяти йому, найімовірніше, буде складніше - через початок сезону грипу.