"До последнего надеялась": Ирина Билык шокировала историей [ Редактировать ]
Известная артистка Ирина Билык шокировала пользователей сети историей об организации своего концерта в Харькове. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.
"До последнего надеялась, что этот пост будет таким же светлым, добрым, с дискуссией, как у нас с вами обычно и бывает, но нет. Пишу эти строки потому что мне обидно за вас! Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию", - написала Билык.
Артистка рассказала, что ее выступление 12 ноября в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть договоренности ограничивались тремя песнями.
Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить.
Я в гневе и забыла когда в последний раз была так расстроена", - рассказала знаменитость.
После этого Ирина Билык обратилась к организаторам своего выступления: "Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной! И я держусь из последних сил, чтобы не вывесить здесь ваши имена! Но у меня не доска позора, а тем кому надо сами поймут о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать".
В конце своего поста знаменитость пожелала всем никогда в своей жизни не встречать таких алчных до наживы людей.
"Впереди у меня грандиозный тур и там, обещаю, мы с вами оторвемся по полной! Всегда ваша, Ира", - подписалась Билык.
Раньше сообщалось о том, что похудевшая Ирина Билык шокировала поклонников. А также Билык показала подросшего сына.
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