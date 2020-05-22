Восьмикратный победитель теннисных "Больших шлемов", знаменитый австралийский теннисист Эшли Купер скончался 22 мая, на 84-году жизни. Об этом сообщает Reuters.

Официальные причины смерти пока не уточняются. Известно только, что в последние годы у спортсмена были большие проблемы со здоровьем.

Мир узнал о Купере в 1958 году, после того, как он выиграл чемпионат Австралии, Уимблдон и США в 1958 году, был одним из 11 человек, претендовавших на три короны "Большого шлема" в календарном году.

Эшли Купер/Фото: REUTERS/Issei Kato

Подчеркивая силу австралийского теннисиста стоит отметить, что Купер выиграл все четыре короны "Большого шлема", обыграв всех соотечественников в финале.

Известно, что только он обладал таким мощным ударом слева, а также - нападающий отличался отличной физической формой, благодаря которой он и обыграл Нила Фрейзера, получив свой первый титул "Большой шлем" в Австралии в 1957 году. Через год Купер снова выиграл трофей в Уимблдонском турнире.

Также, он четырежды выигрывал турниры "Большого шлема" в парном разряде. Кроме того, в том же 1957 году он помог сборной Австралии выиграть Кубок Дэвиса.

Карьера Купера продолжалась с 1953-го по 1962 год, он выиграл 27 титулов. В 1991 году спортсмен вошел в Международный зал теннисной славы.

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