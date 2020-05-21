"Напьются и начинают чудить": динамовец удивил личными секретами [ Редактировать ]
21-летний защитник киевского "Динамо" Денис Попов, откровенно рассказал о немного иной жизни спортсменов, в частности - футболистов. Попов поделился с "Трибуной" своим видением ночных клубов, алкоголя и спортивного режима.
Попов отметил, что положительно относится к активной ночной жизни, и даже - ничего не имеет против спиртного но при этом он убежден, что все должно быть в меру.
Любой человек хотя бы раз в свой жизни ходит посмотреть, что там происходит. Так же и с алкоголем. Но есть такие персонажи, которые насвинячатся и начинают чудить. А если ты нормальный порядочный человек, выпил бокал вина или бутылку пива, то в этом нет ничего зазорного.
Также, футболист заявил, что самое главное – не нарушать режим.
Если у тебя завтра тренировка, а ты поехал гудеть, то это неправильно
Попов также рассказал о карантинных буднях футболистов и, о большом дефиците полноценно работать, как до карантина. Также отметил, как он рад, что в Украине уже, более-менее, смягчены карантинные меры и снова есть хоть маленькая возможность тренироваться.
Это как бальзам на душу, что есть возможность всех увидеть и начать более-менее полноценно работать. Надеемся, что скоро начнутся матчи и будем играть. Игрового тонуса реально не хватает. Это сильно ощущается, но тренируемся и уже нормально себя чувствуем. Не думаю, что все лежали на диване и отдыхали – ребята старались поддерживать себя. Все проверим в игре. В тренировке не поймешь.
Напомним, ранее известный экс-динамовец попал в грандиозный секс-скандал.
Читайте также, динамовцы попали в символическую сборную лучших игроков Серии А
по теме
Шесть футбольных клубов возобновят тренировки
Такое решение приняла медицинская комиссия Польского футбольного союза
"Карантинный" чемпионат: названа дата поведения финала УПЛ
Полуфиналы проведут 24 июня
Спортзалы откроют: главные условия для занятий
Опубликованы требования к работникам, частоте уборки, а также запреты в предоставлении некоторых услуг
УПЛ возобновит проведение турнирных игр
Также перенесли и выборы президента Премьер-Лиги
Пам'ять Валерія Лобановського через карантин вшанували біля меморіалу великого тренера
Феномен Лобановського намагаються розгадати і досі. Метр шукав свій стиль гри, розробляв концепції та стратегії матчів. З нікому не відомих хлопців він виховував зірок футболу