21-летний защитник киевского "Динамо" Денис Попов, откровенно рассказал о немного иной жизни спортсменов, в частности - футболистов. Попов поделился с "Трибуной" своим видением ночных клубов, алкоголя и спортивного режима.

Попов отметил, что положительно относится к активной ночной жизни, и даже - ничего не имеет против спиртного но при этом он убежден, что все должно быть в меру.

Любой человек хотя бы раз в свой жизни ходит посмотреть, что там происходит. Так же и с алкоголем. Но есть такие персонажи, которые насвинячатся и начинают чудить. А если ты нормальный порядочный человек, выпил бокал вина или бутылку пива, то в этом нет ничего зазорного.

Также, футболист заявил, что самое главное – не нарушать режим.

Если у тебя завтра тренировка, а ты поехал гудеть, то это неправильно

Попов также рассказал о карантинных буднях футболистов и, о большом дефиците полноценно работать, как до карантина. Также отметил, как он рад, что в Украине уже, более-менее, смягчены карантинные меры и снова есть хоть маленькая возможность тренироваться.

Это как бальзам на душу, что есть возможность всех увидеть и начать более-менее полноценно работать. Надеемся, что скоро начнутся матчи и будем играть. Игрового тонуса реально не хватает. Это сильно ощущается, но тренируемся и уже нормально себя чувствуем. Не думаю, что все лежали на диване и отдыхали – ребята старались поддерживать себя. Все проверим в игре. В тренировке не поймешь.

Напомним, ранее известный экс-динамовец попал в грандиозный секс-скандал.

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