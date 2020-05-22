В п'ятницю, 22 травня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом на телеканалі "Інтер", юрист-кримінолог Анна Маляр розповіла про те, чи означають скандальні плівки з розмовою Порошенка та Байдена державну зраду.

Чи впевнені ви, що на записах розмов Байдена і Порошенка справді Байден і Порошенко і що це не підробка? Та хто, на вашу думку, міг записати політиків?

Для того, щоб будь-який відео- чи аудіо-запис став доказом у кримінальному провадженні, дійсно треба довести, чи ці голоси справді належать Порошенко та Байдену, чи немає там технічного втручання. І варто все ж таки прослуховувати повністю розмову, щоб розуміти контекст. Крім того, важливо буде довести, чи ті речі, про які вони говорили були реалізовані в реальне життя.

За вашою оцінкою, чи наговорив Порошенко на цих записах на державну зраду або інший злочин? Та чи взагалі достатньо ось таких записів для того, щоб відкрити кримінальне провадження?

З тих уривків, які нам оприлюднили (бо ми не чули всієї розмови, що є на цих плівках), я вбачаю ознаки скажімо зловживання владою. Це корупційний злочин. Безумовно ці плівки є підставою для того, щоб слідство перевіряло, чи справді там було зловживання владою чи не було.

Якщо говорити про державну зраду, то вона має лише 3 форми. Це перехід на бік ворога у воєнний час. Очевидно, що це не ця історія. Можливо, шпигунство. Це коли видають державні таємниці іноземцям. Ми не знаємо, що тут було. І, можливо, участь у підривній діяльності. Це швидше не ця історія.