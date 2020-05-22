Поліція закінчила досудове розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, частково. Щодо виконавців. Їм дозволили ознайомитись із матеріалами справи. Новини про це - поки лише з посиланням на адвоката однієї з підозрюваних і на джерело у МВС. Та якщо б ця інформація не відповідала дійсності, вже було б офіційне спростування.

Нагадаю, торік у грудні Арсен Аваков заявив, що правоохоронці встановили, хто ж убив Шеремета. За версією слідства, до цього у різній формі причетні - Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугар. Перші двоє - перебувають під вартою, Дугар - під домашнім арештом.

І хоча сторона звинувачення дуже активно намагалася переконати суспільство, що саме ці люди - винні, багато хто - версії поліції не повірив. Регулярно відбуваються акції на підтримку затриманих.

Не менш регулярно доводиться відповідати на питання про цю справу і про долю підозрюваних і керівникам держави, зокрема президенту.