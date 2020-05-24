"Украине удалось вернуть 600 моряков"- Криклий [ Редактировать ]
В Украину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean". 2 специальные рейсы из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь.
Министр отметил, что сейчас является приоритетным -скорейшее восстановление регулярных пассажирских перевозок с другими странами.
Сейчас самое сложное - договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирования пассажиров.
Криклий напомним, что с 15 июня можно будет подробнее говорить и о внутренним авиаперевозках, и о международных.
15 июня - это та дата, когда мы сможем перейти и к внутренним авиаперевозкам и к международными. О конкретном графике, с какими именно странами мы будем обновлять авиационное сообщение, будем отдельно информировать .
Он также добавил, что сейчас, во время пандемии, большинство стран не открыли свои границы для иностранных граждан и призвал не покупать авиабилеты до восстановления регулярного международного сообщения.
Напомним, ранее в Украину вернули моряков, которые из-за карантина не могли вернуться домой из Греции.
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