В Украину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean". 2 специальные рейсы из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь.

Министр отметил, что сейчас является приоритетным -скорейшее восстановление регулярных пассажирских перевозок с другими странами.

Сейчас самое сложное - договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирования пассажиров.

Криклий напомним, что с 15 июня можно будет подробнее говорить и о внутренним авиаперевозках, и о международных.

15 июня - это та дата, когда мы сможем перейти и к внутренним авиаперевозкам и к международными. О конкретном графике, с какими именно странами мы будем обновлять авиационное сообщение, будем отдельно информировать .

Он также добавил, что сейчас, во время пандемии, большинство стран не открыли свои границы для иностранных граждан и призвал не покупать авиабилеты до восстановления регулярного международного сообщения.

Напомним, ранее в Украину вернули моряков, которые из-за карантина не могли вернуться домой из Греции.