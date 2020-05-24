Центр Киева окутал густой дым: что случилось [ Редактировать ]
В Киеве утром в понедельник, 24 мая, возле многоэтажек загорелись строительные домики. Об этом сообщает городское сообщество "Киев Сейчас" в Telegram.
Инцидент произошел на улице Льва Толстого, 57, прямо под теплотрассой.
"Горят строительные вагончики и каменная постройка. На месте спасатели. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как на месте пожара образовался столб густого черного дыма, который виден практически из любой точки района.
Причины возгорания выясняются.
Ранее сообщалось, что в Польше произошел пожар на полигоне химотходов.
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