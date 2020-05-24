В Киеве утром в понедельник, 24 мая, возле многоэтажек загорелись строительные домики. Об этом сообщает городское сообщество "Киев Сейчас" в Telegram.

Инцидент произошел на улице Льва Толстого, 57, прямо под теплотрассой.

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"Горят строительные вагончики и каменная постройка. На месте спасатели. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как на месте пожара образовался столб густого черного дыма, который виден практически из любой точки района.

Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что в Польше произошел пожар на полигоне химотходов.