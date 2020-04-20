В воскресенье, 19 апреля, вечером на окраине города Кельце на юге Польши произошел пожар на нелегальном полигоне с химическими отходами. Об этом сообщает издание Wp.pl.

В городе было введено состояние химической опасности и эвакуированы 150 человек.

"Клубы черного дыма были видны на расстоянии нескольких километров, а вблизи - как взрывались и взлетали в воздух бочки с химикатами. На место происшествия, кроме пожарных, выехала специальная группа химического реагирования", - говорится в сообщении.

В городе включались сирены, что означало предупреждение об опасности. Местные органы власти и СМИ информировали местных жителей о возможной опасности и просили всех оставаться дома и не выходить на улицу.

Позже на месте пожара произошел взрыв метана.

Отмечается, что пожар вероятно произошел из-за сознательного поджога, или же огонь перекинулся на полигон с подпаленной неподалеку травы.

Возгорание ликвидировали. В городе также отменили состояние химической опасности.

Ранее сообщалось, что в Житомирской и Киевской областях не утихают лесные пожары. На их тушение направили авиацию и спецпоезд.

Также читайте о том, что штрафы за поджог сухостоя увеличили в 18 раз.