Бочки с химикатами взлетали в воздух: в Польше произошел пожар на полигоне химотходов (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 апреля, вечером на окраине города Кельце на юге Польши произошел пожар на нелегальном полигоне с химическими отходами. Об этом сообщает издание Wp.pl.
В городе было введено состояние химической опасности и эвакуированы 150 человек.
"Клубы черного дыма были видны на расстоянии нескольких километров, а вблизи - как взрывались и взлетали в воздух бочки с химикатами. На место происшествия, кроме пожарных, выехала специальная группа химического реагирования", - говорится в сообщении.
В городе включались сирены, что означало предупреждение об опасности. Местные органы власти и СМИ информировали местных жителей о возможной опасности и просили всех оставаться дома и не выходить на улицу.
Позже на месте пожара произошел взрыв метана.
Отмечается, что пожар вероятно произошел из-за сознательного поджога, или же огонь перекинулся на полигон с подпаленной неподалеку травы.
Возгорание ликвидировали. В городе также отменили состояние химической опасности.
Ранее сообщалось, что в Житомирской и Киевской областях не утихают лесные пожары. На их тушение направили авиацию и спецпоезд.
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