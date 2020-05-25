Екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що уряд ігнорує потрібні кроки для підтримки людей в умовах карантину. Про свою програму підтримки економіки держави та громадян він розповів у Facebook.

"Під час кризи найбільше страждають люди. І обов’язок держави прийняти всі необхідні рішення для того, щоб підтримати людей, економіку та здоров’я. На превеликий жаль за кілька місяців карантину Уряд не поклав на стіл чіткий план дій щодо підтримки людей та національної економіки. На відміну від інших європейських країн в Україні такого плану немає. Я неодноразово пропонував Уряду прийняти конкретні кроки для підтримки людей. Але цього зроблено не було. Наша команда у Вінниці нещодавно прийняла рішення про формування такої програми, яка може бути основою і прикладом для урядової програми і для програми інших міст і громад України.

Програма складається з трьох частин. Частина перша - охорона здоров’я, яка об’єднує чіткі кроки. По-перше: захистити медиків, належно фінансувати їхні зарплати, забезпечити обладнанням, медикаментами, засобами захисту. Ні для кого не є секретом, що восени ми можемо очікувати другу хвилю коронавірусу. Ми маємо використати цей золотий час для того, щоб дуже добре підготуватися і бути готовими.

Питання номер два - соціальний захист. Ми знаємо, що мільйони людей внаслідок карантину й епідемії втратили роботу. Вони не тільки втратили роботу, а й засоби для існування. У них просто немає грошей. Тому я пропонував Уряду – прийняти рішення про те, щоб надати підтримку на рівні мінімальної зарплати для цих людей на період карантину. Але і цього зроблено не було. У Вінниці затверджена програма, яка підтримує соціально незахищені верстви населення і пенсіонерів. Це чітка фінансова підтримка.

Блок номер три – питання економіки, захисту підприємництва і відновлення економічного зростання. Прийняті рішення, які дозволять звільнити підприємців від оплати податків на період карантину. Прийняті рішення, які дозволять за рахунок, у тому числі місцевих коштів, стимулювати кредитування «під нуль». Прийняті рішення стимулювати збільшення кількості і збереження робочих місць. На кожне робоче місце буде цільова дотація 1000 грн, яка дорівнює сплаті єдиного соціального внеску. Це конкретна допомога тим, хто хоче відновити роботу своїх підприємств і зберегти свої колективи.

Те ж саме потрібно зробити на рівні держави. Уряд має прийняти програму, підтримати людей. Це не просто вимога, це обов’язок Уряду в такий складний час. Ця програма може бути основою для програм місцевих, програм громад і областей. Ніхто не має права сьогодні гаяти час. Приймайте рішення, підтримайте людей, підтримайте економіку і підтримайте державу. Я мав честь працювати над цією програмою, і вважаю, що це ефективні кроки, які дозволять підтримати людей в цей надзвичайно складний час", - зазначив Володимир Гройсман.