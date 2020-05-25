В Виннице посреди улицы зарезали военнослужащего [ Редактировать ]
В Виннице на перекрестке улиц Шмидта - Брацлавская был обнаружен 28-летний военнослужащий в\ч 3008 c проникающим ножевым ранением брюшной полости.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает лиц, причастных к нанесению умышленного тяжкого повреждения пострадавшему.
Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Великобритании пассажир "убил" таксиста плевком.
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