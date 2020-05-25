В Виннице на перекрестке улиц Шмидта - Брацлавская был обнаружен 28-летний военнослужащий в\ч 3008 c проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

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Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает лиц, причастных к нанесению умышленного тяжкого повреждения пострадавшему.

Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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