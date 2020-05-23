В США на военной базе произошла стрельба. Федеральное бюро расследований заявляет, что погибшим подозреваемым в нападении на военной базе в Техасе оказался 20-летний Адам Алим Алсали. Ранее в ФБР сообщили, что стрельба "связана с терроризмом", сообщает Радио Свобода.

В результате трагического инцидента пострадал моряк, который работал на контрольно-пропускном пункте через который именно и пытался пройти нападающий.

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В результате инцидент был ранен моряк, но он смог активировать шлагбаум, не давая нападающему попасть на базу.

По данным ФБР, нападающего застрелили на месте, а военный, которого он ранил, с незначительными ранениями после оказания медицинской помощи покинул больницу.

Знакомый со следствием представитель правоохранительных органов США заявил, что стрелок Алсали был уроженцем Сирии и имел гражданство США.

Как сообщает агентство AP, ФБР анализирует сообщения в социальных сетях, следователи считают, что нападающий высказался в поддержку экстремистских групп, в частности "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове.

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