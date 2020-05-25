Християнські догми чи сучасне сексуальне виховання підлітків? В Україні спалахнув скандал через підручники з дисципліни "Основи сім"ї" для старших класів. Деякі батьки побачили в них неприйнятні речі, і поскаржилися в Міністерство освіти. Тож книги - повернули автору на доопрацювання. Що так обурило батьків? І Що говорить сам автор? Про підручник розбрату - Лариса Зубенко.

Святослав, одинадцятикласник:

К нам пару раз приходили всякие дяденьки, рассказывали, мол, вот так, а вот так не надо, вот есть программа "Беременна в 16", лучше так не делать, а полноценного урока у нас не было.

Нинішній одинадцятикласник, якби й хотів отримати сексуальне виховання у школі, такого предмету в його розкладі просто немає. І хоча у 17 років саме час дізнатися від психологів та лікарів про контрацепцію, хвороби, що передають статевим шляхом та ранню вагітність, така дисципліна в українських школах в обов'язковому переліку не передбачена.

Любомира Мандзій, в.о. міністра освіти і науки України:

Це є складова освітньої програми, але в частині варіативної складової варіативну складову, предмети за вибором, або курси за вибором визначають батьки і учні, це не є обов'язковим, потребу в таких предметах визначає шкільна спільнота.

Та спроба додати дисципліну - "Основи сім"ї" - факультативно у деяких українських школах викликала скандал. Посібник за авторством Адріана Буковинського в інтернеті розібрали на цитати.

"Якщо хлопець і дівчина вступають в інтимні стосунки, то за цим майже завжди настає розрив відносин".

"Рівень розлучень серед пар, які мали статеві стосунки до одруження, більше як на 50% вищий, ніж серед тих, які утримувалися до одруження".

"Використання більшості контрацептивів та здійснення абортів є вбивством".

"Молитва - запорука позитивного душевного стану".

Олена Парфьонова, співголова ГО "Батьки SOS":

Відвертий християнський компонент у школі, яка є комунальною, безкоштовною, ще й вартість підручника 250 грн, це збурило батьківську громадськість є речі, які, от наприклад, про контрацепцію. От презерватив ми взагалі не згадуємо як контрацепцію, натомість є така фраза, що завдяки контрацепції сексуальність стає товаром.

Батьки звернулися до Міністерства освіти з проханням вилучити посібники. Та в міністерстві сертифікацією літератури для факультативів не займаються.

Любомира Мандзій, в.о. міністра освіти і науки України:

Це було рішення навчально-методичної комісії з питань виховання дітей та учнівської молоді і це рішення як схвалення отримує матеріали, які були представлені на цю комісію. Ця комісія була і є, вона не підпорядковується міністерству освіти, це експерти.

Зараз підручники для 10 та 11 класів повернули на доопрацювання через висновок комісії, яка й ухвалила їхнє використання. Автор книжок із звинуваченнями на його адресу не згоден. Запевняє, під час написання матеріалів спирався лише на норми сімейного кодексу та статистику.

Адріан Буковинський, автор підручника:

Зразу було звинувачення, що це релігійність, тут є науковість, тобто ми обґрунтували це... наприклад - одне із зауважень - рекомендувалося дітям поговорити з батьками про історію створення своєї сім"ї, були зауваження, що це порушує конституційні права, що це є втручання в приватне життя, ну але ми так не вважаємо нав'язувань жодних не допускається, кожна тема побудована так, що учень має можливість критично мислити, робити свої висновки і приймати свої рішення.

Та якщо вітчизняні підручники, на думку багатьох батьків та вчителів, не відповідають викликам часу, можливо, Україні варто перейняти досвід сусідів. Наприклад, в більшості країн ЄС дисципліна "сексуальне виховання" - є обов'язковою у школах.

У Нідерландах про стосунки між жінкою та чоловіком дитині починають розповідати із чотирьох років. У Фінляндії 13-річним підліткам пояснюють, що таке менструація, чим загрожує рання вагітність та як користуватися контрацепцією.

Саме брак правильного сексуального виховання - не через інтернет або за принципом "дізнався від друзів" - експерти називають однією з причин лідерства України серед європейських країн за кількістю ВІЛ-інфікованих.