Земное ядро может быть огромным резервуаром, в котором сконцентрирована большая часть существующей на нашей планете воды. К такому выводу пришли исследователи из научных учреждений разных стран мира, заинтересовавшиеся содержанием воды в центре Земли, передает svidok.online.

По словам ученых, у науки до сих пор нет точных данных о распределении воды на Земле.

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"Мы мало что знаем о содержании воды в глубоких слоях планеты, поэтому в расчетах о распределении воды слишком много неточностей. Новые исследования показывают, что Земля могла поглотить огромные объемы воды на самых ранних стадиях своего существования, и в таком случае весьма велика вероятность того, что большая часть воды на планете скопилась в области ядра", - отмечают авторы новой статьи.

Исследования, по итогам которых ученые установили распределение водорода в сплавах из железа и силикатов, из которых, предположительно, состоит земное ядро, показали, что гипотеза о состоящем преимущественно из воды ядре планеты может оказаться не такой уж и фантастичной. Если ядро Земли действительно включает огромное количество воды, то это объясняет некоторые аномалии, наблюдаемые при сейсмических измерениях.

Для того, чтобы получить достоверные данные о составе земного ядра, ученым нужно каким-то образом добраться до него, чтобы взять пробы. Современные технологии не позволяют осуществить это, но все может измениться в будущем.

Ранее сообщалось, что комета SWAN приблизилась к Земле на минимальное расстояние.

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