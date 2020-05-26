НБУ повысил курс доллара на 27 мая [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 26,9029 гривен за 1 доллар (+0,0287 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 26,8742 гривен за 1 доллар.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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