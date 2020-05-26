На Харківщині дев'ятьох людей звільнили з рабства. Історія така: в селі Мала Рогань пара фермерів вербувала громадян, які опинились у скруті.

А потім перетворили їх на рабів. Три жінки, п'ять чоловіків та один неповнолітній жили в бараках у просто жахливих умовах. Утримували їх усіх силою. Шантажували боргами. Грошей, звісно, цим робітникам не платили. Натомість примушували писати боргові розписки за їжу, цигарки та воду.

У фермерів поліція вилучила чорнові облікові записи й документи невільників. Парочці рабовласників загрожує 12 років ув'язнення. Проти них відкрили кримінальне провадження за статтею "торгівля людьми", шукають імовірних спільників та інших потерпілих.