На Харківщині дев'ятьох людей звільнили з рабства [ Редактировать ]
На Харківщині дев'ятьох людей звільнили з рабства. Історія така: в селі Мала Рогань пара фермерів вербувала громадян, які опинились у скруті.
А потім перетворили їх на рабів. Три жінки, п'ять чоловіків та один неповнолітній жили в бараках у просто жахливих умовах. Утримували їх усіх силою. Шантажували боргами. Грошей, звісно, цим робітникам не платили. Натомість примушували писати боргові розписки за їжу, цигарки та воду.
У фермерів поліція вилучила чорнові облікові записи й документи невільників. Парочці рабовласників загрожує 12 років ув'язнення. Проти них відкрили кримінальне провадження за статтею "торгівля людьми", шукають імовірних спільників та інших потерпілих.
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