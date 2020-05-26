У столиці в музеї Гончара - сутички. Слідчі ДБР зламали двері. А все почалося так. Зранку Петро Порошенко відкрив там виставку картин. Хоча саме ці полотна проходять у кримінальному провадженні, яким займається ДБР. І сам Порошенко, замість виставки, мав сьогодні з'явитися на допит у Державне бюро розслідувань, як свідок. Тож слідчі прийшли до екс-президента самі. У музей. Двері їм не відчинили. Тому відкривати вхід довелося спецпризначенцям. Керівництво музею та п'ятий президент наголошують - дії правоохоронців незаконні. А всі ці картини - особиста колекція Порошенка.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019рр):

Після завершення карантину десятки тисяч шанувальників мистецтва матимуть можливість ознайомитися із найкращими зразками світового мистецтва із нашої колекції, яку ми дбайливо збирали. Це було задовго до війни, ми хотіли повернути Україні й українському народу те, що українцям належить по праву. Де містяться оригінали митних декларацій, по кожній точніше по всім 43 роботам, перелік цих робіт, і платіжні доручення на сплату цих робіт.

Взагалі про цю справу з картинами відомо не так багато. Йдеться про ввезення в Україну з-за кордону сорока трьох картин відомих художників: полотна Айвазовського, Рєпіна та Малевича. Усі вони - власність Петра Порошенка, але слідчі мають сумніви щодо дотримання митного законодавства.