Наразі не відомо, якими будуть нові санкції

США планують нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив посол Сполучених Штатів у Німеччині. Так хочуть запобігти початку роботи газогону.

Наразі не відомо, якими будуть нові санкції. Припускають, обмеження зачеплять фірми, що обслуговують трубу, а також - покупців російського газу.

Натепер роботи з будівництва "Північного потоку - 2" вже припинили через попередні санкції США.