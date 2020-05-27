США вдарять по "Північному потоку - 2" новими санкціями [ Редактировать ]
США планують нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив посол Сполучених Штатів у Німеччині. Так хочуть запобігти початку роботи газогону.
Наразі не відомо, якими будуть нові санкції. Припускають, обмеження зачеплять фірми, що обслуговують трубу, а також - покупців російського газу.
Натепер роботи з будівництва "Північного потоку - 2" вже припинили через попередні санкції США.
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