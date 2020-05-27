За крок до катастрофи опинилися гірники Кіровоградської області. У Кропивницькому більше сотні шахтарів вийшли на мітинг через двомісячну заборгованість зарплатні. Крім того, через борги за електроенергію вже цієї п'ятниці на шахтах відключать світло. А це загрожує екологічною катастрофою для всієї області.

На мітинг на центральну площу Кропивницького прийшли гірники Інгульської, Смолінської та Новокостянтинівської шахт.

Олексій Петров, гірник:

Задержки по зарплате регулярные, семью чем кормить? Нам раз дали в начале мая 2 тысячи, можна на 2 тысячи прожить? скажите пожалуйста?

Андрій Поляков, гірник:

Те, що склалось на підприємстві ми розуміємо, але ми хочемо, щоб зрозуміли держава нас. Ми стикаємось з цими проблемами: комунальні послуги, банківські кредити, малі діти, великі діти, учеба. Кормилець один в сім'ї, жінка в декреті, те, що склалось в державі ми розуміємо, ми хочемо щоб і нас зрозуміли

Без коштів держпідприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбнат", куди входять ці шахти, залишилось через борги головного замовника уранової руди.

Борис Філіппов, голова профспілкової організації ДП "СхідГЗК":

Причина, яка вивела сюди працівників це невиплата, на сьогодні ми так рахуємо десь 550 млн гривень, коли комбінат має таку заборгованість у нас невиплата заробітної плати і саме головне, можна так сказать комбінат отримав попередження про відключення електроенергії у п'ятницю 29 о 10:00.

Відключення електроенергії на шахтах - це екологічна катастрофа для області.

Дмитро Бондарєв, голова Незалежної профспілки, гірник Інгульської шахти:

Буде затоплення трьох шахт, які на сьогоднішній день не погасили свої виробки, шахтні води можуть піднятися до рівня ґрунтових вод, буде зараження ґрунтових вод, зараження чорноземів, а також забруднення повітря, це велика загроза для населення області, та й всієї Центральної України.

На мітингу гірники звернулися по допомогу до керівництва області. Однак ніхто з представників обласної адміністрації до них так і не вийшов. Якщо ж шахти таки відключать від електроенергії - гірники, які залишаться без роботи, обіцяють влаштувати безстроковий мітинг уже в Києві.