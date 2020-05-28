Пара затеяла ремонт и нашла в доме могилу [ Редактировать ]
В Норвегии семейная пара во время ремонта нашла в своем доме древнее захоронение. Об этом пишет издание The Local.
Дом, в котором проживают супруги, построен в 1914 году. Во время карантина семейная пара решила обновить теплоизоляцию и сняла для этого полы. Когда они сняли старые половицы, нашли бусину и топор. Тогда они решили обратиться в администрацию округа Нурланд.
"Мы подумали, что бусина - колесо от игрушечной машинки, но решили проверить", - рассказала хозяйка дома Марианн.
Прибывшие к ним археологи предположили, что под домом находится могила викингов. Бусина и топор, по их оценкам, относятся к 950-1050 годам, на которые пришелся закат эпохи викингов,когда Норвегия приняла христианство и стала одним королевством.
"Думаю, Марианн и ее муж получат награду. Это нормальная ситуация для Норвегии - люди, нашедшие артефакты прошлого, получают вознаграждение от правительства", - сказал археолог Мартинус Хауглид.
Бусину и топор отправили в музей, а в доме Марианн начались раскопки, поэтому ремонт пока пришлось отложить.
Ранее мы писали о том, что найден скелет неандертальца, захороненный с помощью "ритуала смерти".
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