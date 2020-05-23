На Харьковщине дети в возрасте от 6 до 11 лет устроили погром на кладбище. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полицию поступил сообщение о том, что подростки повалили памятники на кладбище в поселке Слободской Змиевского района, сигнал поступил от местной жительницы. 65-летняя жительница села пришла на могилу сына и через некоторое время услышала шум. После этого она увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил. До Малолетние заметили женщину и убежали.

Женщина пошла за детьми уже после того, как они разгромили больше 10 гробниц. Возле подъезда одного из домов поселка очевидица провела с малолетними крушителями беседу об их поступке. После чего она позвонила в полицию "102".

Как сообщили правоохранители, участниками происшествия являются двое братьев 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом.Все четверо детей опрошенные, сейчас полицейские принимают заявления от потерпевших.

Следователями Змиевского отдела полиции сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения. В настоящее время следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства.

Напомним, ранее 23 мая в Киеве был убит народный депутат.

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