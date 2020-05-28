Ранiше Росія вже натякала на необхідність скасування санкцій

Росія вдається до шантажу, щоб із неї зняли санкції. Про це заявив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

За його словами, на засіданні Радбезу ООН делегація з Москви зазначила, що для припинення вогню, зокрема й на Донбасі, варто скасувати міжнародні санкції.

Ніколенко нагадав, що ранiше Росія вже натякала на необхідність скасування санкцій начебто через гуманітарні проблеми під час пандемії COVID-19.