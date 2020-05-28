В ООН звинуватили Росію у шантажу [ Редактировать ]
Росія вдається до шантажу, щоб із неї зняли санкції. Про це заявив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
За його словами, на засіданні Радбезу ООН делегація з Москви зазначила, що для припинення вогню, зокрема й на Донбасі, варто скасувати міжнародні санкції.
Ніколенко нагадав, що ранiше Росія вже натякала на необхідність скасування санкцій начебто через гуманітарні проблеми під час пандемії COVID-19.
по теме
Ангела Меркель підтримала збереження санкцій проти Росії
Канцлерка звернула увагу на порушення Москвою норм міжнародного права
Україна в ООН закликала припинити обстріли на Донбасі
В ООН Україна закликала Росію припинити обстріли та "відмовитися від насильства і логіки війни". Українські представники в ООН наголосили - Кремль має виконувати свої зобов'язання щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі
Україна бойкотуватиме "Кримську конференцію" Росії
Українська сторона не братиме участі у конференції Радбезу ООН щодо Криму, яку організовує Росія. Київ називає це зібрання фарсом.
В ООН передали меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків
Меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці і порушення прав військовополонених - Україна передає до Міжнародного трибуналу з морського права ООН
Україна закликала забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ на Донбас
Узгодити списки для нового обміну полоненими і підготувати їх для обговорення на наступній зустрічі. Такої домовленості досягли учасники учорашнього засідання Тристоронньої контактної групи
Тристороння контактна група зустрінеться у режимі відеоконференції
Минулої п'ятниці Україна терміново скликала сторони ТКГ, через загострення ситуації на східному фронті. Російські найманці грозилися йти у наступ через те, що, нібито українські військові обстріляли лінії електропередач на тимчасово непідконтрольній території Луганської області