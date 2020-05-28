І знову екологічна біда на Черкащині. Мальовничий ліс там заливає нечистотами. І не через якусь аварію. Просто комунальне підприємство села Рацеве вирішило не мудрувати з відведенням каналізації, а просто пустити його в ліс. Тепер замість грибів та ягід в лісі назбираєш хіба... Станіслав Кухарчук розкаже більше.

Молодий ліс, теплий весняний дощ. У цьому мальовничому місці так і хочеться дихнути свіжого повітря на повні груди. Але це навряд вдасться більше року у серце соснового бору тече справжнісінька ріка нечистот і отруює все навкруги.

Тут не те що дихати, стояти бридко, - запевняє Олександр. Чоловік живе у сусідньому селищі Орбіта. Каже, саме з тамтешньої каналізації бруд і тече у ліс. Попід дорогою минулої весни комунальники з Рацевого розрили каналізаційний колодязь, та так його і залишили.

Ну, озера ще такого немає? Тому, що тут пісок і пісок дуже швидко впитує воду, вниз фільтрує, чим земля, якби тут земля була, то тут було б озеро з добрим "французьким запахом".

Скільки нечистот пішло в ґрунт - чоловік навіть боїться уявити. Адже стоки ллються цілодобово. І це при тому, що жителям Орбіти комунальники справно виставляють рахунки за водовідведення 70 гривень за кубометр.

Олександр Кириченко, житель селища Орбіта:

Осьо ж стоки, ну якоби, що вони їх очищають і качають, а по факту? А по факту ніхто нічого не робить.

Односельці Олександра вже не раз повідомляли про ситуацію і в сільраду, і навіть у Чигиринську райадіміністрацію. Та марно. Сьогодні ж на місце забруднення разом із нашою знімальною групою приїхала екологічна інспекція. Заміряли площу розливу та відібрали проби ґрунту.

Валентина Тарабукіна, начальник відділу Інструментально-лабораторного контролю екологічної інспекції центрального органу:

Тобто амоній, нітрати, фосфати, які притаманні каналізаційним стокам - це є порушення, такого не повинно бути. Ви ж подивіться, яка тут красота, це ж повинно очищатися.

Чому стоки зливають в ліс у сільській раді Рацевого нам пояснити не змогли. У кабінеті рацівського комунального підприємства ані душі, та й сільська голова не багатослівна.

Лариса Постригань, голова Рацівської сільської ради:

Вибачте, я зараз коментарі по телефону ніякі давати не буду …прошу вибачення.

Результати проб лабораторія екоінспекції оприлюднить найближчими днями. Потому екологи планують вже з перевіркою завітати до рацівських комунальників та сільради, і звернутися за фактом забруднення довкілля до поліції.