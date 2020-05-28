Дональд Трамп образився... на Twitter. Та так серйозно, аж запроваджує жорсткі санкції, що вже нарекли "цифровою революцією". Чим йому улюблений сервіс? І до чого призведе "віртуальна війна"? Дмитро Анопченко.

Дональд Трамп не на жарт розгніваний. Він зробив "Twitter" основним засобом коммунакації з країною, за час президентства написав вже 49 тисяч повідомлень. А соцмережа підступно помітила один з твіттів Трампа спеціальною позначкою, що попереджає читачів - ця інформація може бути недостовірною.

По суті у президента спробували забрати його найміцнішу зброю. Адже в умовах, коли американські ЗМІ Трампа м'яко кажучи недолюблюють, він спілкувався з країною напряму, через Twitter - жорстко критикував ворогів, роздавав їм зневажливі прізвиська... Але хто цьому віритиме, коли просто поруч із текстом попередження - мовляв, це може бути неправдою?!

Трамп спочатку звинуватив Twitter у втручанні в майбутні президентські вибори. А згодом і зовсім вирішив... посилити державне регулювання діяльності соцмереж. За командою президента, оперативно підготували проект його указу. Яким з одного боку знімають із технологічних компаній всю відповідальність за пости користувачів, відео, яке вони розміщують, та за коментарі під ними. З іншого розширюють права федеральних служб, які контролюють соцмережі.

Це по суті "цифрова революція", яка багато кому сподобається. Адже соцмережі останнім часом багато "банили"користувачів. За що саме - зрозуміти було складно. Якось на це вплинути теж було нереально. Всім, окрім Трампа.

Тож багатьом людям цей "ляпас соцмережам", який вони як користувачі дати не могли, сподобається, хоча і критика буде нереальною. Керівник соцмережі Джек Дорсі миттєво відреагував у себе ж, в Twitter. Сказав, не здадуться і продовжать помічати недостовірну інформацію спеціальним знаком.

Якщо хтось відповідальний за дії компанії, так це я. Будь ласка, залиште осторонь наших співробітників. Ми продовжимо вказувати на некоректну або суперечливу інформацію щодо виборів по всьому світу. І ми будемо визнавати будь-які власні помилки, які робимо.

Але це скоріше спроба врятувати репутацію, соцмережам доведеться відступити. Фейсбук так взагалі поспішив заявити - це не наша війна, ми тут ні до чого.

Марк Цукерберг, засновник Facebook:

У нас з цього приводу інша політика ніж у Твіттера. Я твердо переконаний, що Facebook не повинен бути арбітром щодо достовірності всього, що люди пишуть онлайн. Приватні компанії - особливо соціальні платформи - не повинні займати таку позицію.

Але дістанеться від Трампа всім і причетним, і непричетним. Це для нього принципово. Адже у рік виборів президент просто не може програти війну за онлайн вплив і допустити, щоб першу особу Америки як простого користувача у будь-який момент забанили у соцмережах.