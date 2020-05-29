Понад 116 тисяч нових випадків COVID-19 виявили за минулу добу у світі - це рекордна кількість від початку епідемії. Найбільше інфікованих - у США та Бразилії. На третьому місці Росія, там за минулу добу - більше 8 тисяч заражених і 232 летальних випадки. До цього максимальним показником смертності було 174 людини. Побоювань додали й деякі азійські країни, які першими розпочали послаблення карантину. Звідти надходять повідомлення про нові локальні спалахи недуги.

В Ізраїлі - новий спалах хвороби. 64 випадки COVID-19 за минулу добу. Це найвищий показник за кілька тижнів. Три дні тому в країні вирішили послабити карантин - відкрили бари, ресторани та туристичні пам'ятки. Тепер уряд оцінює ситуацію, аби визначити - чи варто повертатися до жорсткіших карантинних заходів.

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Щойно Японія скасувала надзвичайний стан - в країні локальний спалах коронавірусу. У місті Кітакюсю минулого тижня зафіксували - 43 випадки інфікування. До цього нових пацієнтів не було майже місяць. Стрибок захворюваності фіксують і в сусідній Південній Кореї. Близько 60 заражених за добу. Більшість - у місті Пучхун, неподалік столиці. Там зачинили понад 2 сотні шкіл. Превентивних заходів вживають і в Сеулі закрили музеї і доступ до парків.

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Велика Британія готується до нового етапу послаблення карантину. Про це заявив прем'єр Борис Джонсон. З понеділка відкриють магазини роздрібного продажу, зокрема, автосалони. Також дозволять збиратися людям у групи до шести осіб, за умов дотримання соціальної дистанції. Наступні карантинні поступки заплановані на 15 червня.

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Глава французького уряду Едуар Філіп оголосив про перехід до адаптивного карантину. Запрацюють бари та ресторани. Скасують також обмеження на подорожі - французам дозволять виїжджати на відстань понад 100 кілометрів від дому, але в межах країни. За ситуацією в Парижі - стежитимуть особливо пильно.

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У Чорногорії з наступного понеділка стартує туристичний сезон. Кордони відкрили для громадян із 26 країн, де кількість активних інфікованих менша ніж 25 на сто тисяч населення. Зокрема, Словенії, Хорватії, Норвегії, Ізраїлю та Німеччини. Україну до списку наразі не зараховано. Перелік обіцяють щотижня розширювати.