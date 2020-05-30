Критическая ситуация: Бразилия стала новым эпицентром коронавируса [ Редактировать ]
В Бразилии зафиксировано 27 тыс. 878 умерших от COVID-19, что выше, чем в Испании, в которой сейчас умерло 27 тыс. 127 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт университета Джона Хопкинса.
Согласно данным сайта, в Бразилии зафиксировано 27 тыс. 878 смертей от COVID-19. Таким образом, страна обогнала Испанию по количеству смертей, в которой умерло 27 тыс. 127 человек.
Также указано, что за сутки COVID-19 в Бразилии заболело около 27 тыс. человек, что является рекордным количеством.
Всего в стране заболело 465 тыс. 166 человек.
Напомним, в Украине 30 мая зафиксировано 393 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте также, Бразилия страдает от бездействия власти, как следствие люди умирают в ужасающем количестве от коронавируса.
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