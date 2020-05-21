Загалом у світових медіа багато говорять про ситуацію в цих країнах. Однак, певно, найбільш драматична картина зараз у Бразилії. У той час, як тамтешній президент не вірить в коронавірус і очолює мітинги проти карантину, в країні копають братські могили.

Там лише, офіційно, загиблих 20 тисяч. А хворих чверть мільйона. COVID-19 уже загрожує існуванню корінних племен Амазонії. Про ситуацію в Бразилії у подробицях розповість - Ірина Іванова.

Понад 20 тисяч інфікованих на добу. У світові лідери з поширення коронавірусу пробивається Бразилія вона вже на третьому місці. Щоденний приріст недужих тут уже майже зрівнявся з американським. А загальна кількість заражених от-от перевершить російську статистику. При цьому в Бразилії тестують лише невелику частину населення. Про реальні цифри годі говорити. За деякими даними, кількість інфікованих занижена в 15 разів.

Алессандра Саїд, парамедик:

Нас обурює ця ситуація, адже ми не можемо допомогти ще більше. Це засмучує, ми усвідомлюємо, що не можемо врятувати всіх. І не можемо всім надати якісну медичну допомогу.

Епідемія в цій латиноамериканській країні поширилася за найгіршим сценарієм Західної Європи: переповнені лікарні, медики працюють на межі можливостей, у моргах бракує місця. У містах практикують масові поховання. З початком епідемії тут не запровадили екстрених заходів, щоб захистити населення.

Марґаріда Серкейра, жителька Сан-Паулу:

Бразилія в критичній ситуації і відстає в боротьбі з коронавірусом. Карантин треба було давно ввести, а зараз влада намагається якось інакше дати раду.

Президент країни - Жаїр Болсонару, як і білоруський лідер Лукашенко та американський Трамп, від самого початку не вважав коронавірус серйозною загрозою. Він більше переймається економікою. Болсонару називає СOVID-19 легким грипом і виступає проти загальнонаціонального карантину, ігнорує соціальну дистанцію, радить молитися, щоб коронавірус відступив. І підтримує акції протесту проти обмежувальних заходів, які запроваджує місцева влада в різних штатах.

Це чистий вияв демократії. Я надзвичайно пишаюсь.

Серед найбільших осередків поширення коронавірусу - Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та місто Манаус, столиця штату Амазонас, де живе найбільше корінного населення. Коронавірус прокрався у хащі амазонських лісів. Рідкісні контакти з цивілізацією стали летальними для понад сотні аборигенів, ще понад 600 інфіковані. Вірус зачепив 44 етнічні групи. Вони позбавлені належної медичної допомоги, і дістатися до деяких вкрай важко. Недужих доводиться літаком евакуювати до найближчої лікарні. Підтримки від держави - жодної. Місцева влада називає цю ситуацію геноцидом.

Віржиліу, мер міста Манаус:

Боюсь, що це геноцид. І хочу донести цю думку світові. Наш уряд не дбає про життя індіанців, якому до них байдуже. Він не цінує культуру, а думає лише про авторитаризм. Тут, у моєму регіоні, відбувається злочин проти людяності.

Коронавірус розсварив місцеву владу з центральною. Губернатори та мери на місцях намагаються самотужки стримати інфекцію. Напередодні у Сан-Паулу запровадили п'ять неробочих вихідних поспіль. У містах точково закрили великі торгові центри, школи та ресторани. Під тиском парламенту уряд постановив виплатити грошову допомогу найбіднішим.