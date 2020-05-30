В Украине зафиксировано 23 204 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

По состоянию на 9:00 30 мая в Украине коронавирус лабораторно подтвержден у 23 204 человек. Из них 696 умерли, 9 311 пациентов выздоровели. Из общего числа пациентов 1 700 - дети и 4 475 - медики.

Всего нуждались в госпитализации 7 172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. К аппарату искусственной вентиляции легких были подключены 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 34 медицинских работника.

Ранее "Подробности" сообщили о рисках, которые коронавирус несет для беременных и влиянии COVID-19 на зрение.