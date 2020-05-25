Минулої доби у світі на коронавірус захворіли понад 95 тисяч людей, загалом інфікованих майже п'ять з половиною мільйонів. Із них летальних майже 350 тисяч, здолали хворобу понад два мільйони триста тисяч. Найбільше нових пацієнтів у США - близько 20 тисяч та Бразилії - більш як 16 тисяч.

Бразилія нині на другому місці у світі за кількістю випадків COVID - країну вже охрестили новим центром епідемії. Також лідерами за темпами поширення захворювання є Росія, Індія, Перу, Чилі та Мексика. Натомість у Європі епідеміологічна ситуація значно краща, більшість держав скасовують обмеження.