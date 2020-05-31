Розтрощені автівки, будинки та масове мародерство. В десятках міст по всій країні запроваджена комендантська година, для охорони порядку залучили Нацгвардію. Майже тиждень у США не припиняються масові заворушення.

Спричинила їх загибель афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі. Чоловік, нагадаю, помер у лікарні після жорстокого затримання поліцією. Детальніше у нашому матеріалі.

Від узбережжя до узбережжя. Від мегаполісів до містечок. Шостий день поспіль не вщухають протести у Сполучених Штатах через смерть затриманого поліцією афроамериканця. Масові акції прокотилися у щонайменше 75 американських містах. В половині з них одночасно запроваджено комендантську годину. Останній раз таке відбувалося 52 роки тому - після вбивства борця за громадянські права Мартіна Лютера Кінга. Утім, той пропагував ненасильницькі методи протесту - про що нагадали місцеві очільники.

Кейша Боттомс, мер міста Атланта:

Те, що я бачу на вулицях Атланти - не наша Атланта. Це не протест. Це не в дусі Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Це хаос. Протест повинен мати мету. Ви зганьбили наше місто. Ви зганьбили життя загиблого Джорджа Флойда.

В Атланті, Лос-Анджелесі, Маямі натовпи мітингарів підпалювали поліцейські автівки та грабували крамниці. У Філадельфії під час сутичок із поліцією поранено щонайменше 13 правоохоронців. В Індіанаполісі - троє поранених, одна людина загинула. Кілька сотень обурених також зібралися під Білим домом в Вашингтоні. По всій країні вже затримано близько півтори тисячі активістів. У штаті Міннесота - звідки протести поширилися далі - мобілізували 13 тисяч нацгвардійців. У Пентагоні кажуть: в разі необхідності готові спрямувати туди ще й армію. Влада штату запевняє: за безладом здебільшого стоять немісцеві.

Тім Волц, губернатор штату Міннесота:

Гадаю, час оприлюднювати ці дані. Вісімдесят відсотків затриманих - приїжджі радикали з інших штатів. Я звертаюся до жителів Міннесоти - це час викликів. Наші міста штурмують люди, які не поділяють наші цінності, які не цінують людське життя і аж ніяк не хочуть вшанувати загиблого. Те, що зараз відбувається - вже не стосується вбивства Джорджа Флойда. Це атака на мирне суспільство, нагнітання страху та руйнування наших великих міст. А зважаючи на епідемію коронавірусу, ми маємо дві негативні ситуації, що наклалися одна на одну.

25 травня у Міннеаполісі, штат Міннесота поліцейські зупинили машину Джорджа Флойда. Його підозрювали у використанні фальшивих банкнот. Під час затримання той впав на землю, а один з правоохоронців застосував задушливий прийом наступив коліном на шию затриманого.

На відеокадрах, які поширилися інтернетом, Флойд повторює, що задихається. Пізніше він помер у лікарні. Офіцера Шовіна звинуватили у ненавмисному вбивстві через застосування надмірної сили. Йому загрожує до 25 років за ґратами. Протестувальники вимагають віддати під суд іще трьох поліцейських, які були присутні під час інциденту.