Відсьогодні в Україні знову почнуть курсувати потяги та відновиться міжобласне автосполучення. Але тільки в тих регіонах, де дозволяє епідеміологічна ситуація. Напередодні відновили роботу торговельні центри.

А відсьогодні запрацюють спортзали, фітнес-центри та басейни. Але за умови обов'язкової перевірки температури та обмеження кількості відвідувачів - одна особа на десять квадратних метрів.

Спа-зони та послуги масажу поки що залишаються під забороною. Можна відвідувати й освітні заняття в групах до 10 людей - приміром, гуртки та автошколи.